رياضة | إنييستا يفاجئ ريال مدريد وبرشلونة بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يفاجئ ريال مدريد وبرشلونة بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني آندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الحالي وبرشلونة السابق، عن الأداء الذي يقدمه الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

وقال إنييستا، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: لا أتفق مع الرأي الذي يقول إن برشلونة فقد بريقه في الموسم الحالي، لأن الفريق يقدمًا أداء مميزًا.

وأضاف اللاعب: كل البطولات التي ينافس عليها برشلونة مهمة، ويجب أن نسعد بأي لقب يحققه الفريق، والشعور بخيبة أمل نحو خسارة أي بطولة.

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وتابع اللاعب: بالنسبة لي الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر أهمية، ولكن هناك من يفضلون بطولة دوري أبطال أوروبا ولاعبو ريال مدريد يتمنون الحصول على ألقاب أكثر للدوري الإسباني، بينما في برشلونة يريدون دوري الأبطال.

وعلق إنييستا على عدم تتويج برشلونة بدوري الأبطال أكثر من ذلك في القرن الـ21 خاصة في ظل وجود ليونيل ميسي،: لم أشعر أبدًا أن البارسا أقل منزلة من أي منافس.. مع قدراتنا كان الفريق يستطيع تحقيق المزيد من الإنجازات في دوري الأبطال، ولكن أنا سعيد بما حققناه.

واختتم اللاعب تصريحاته: لو كان الأمر بيدي لمسحت الليلة التي خسرنا خلالها أمام روما بنتيجة 0-3 وودعنا دوري الأبطال، كنت أعلم أن هذه هي آخر مباراة لي في دوري الأبطال، وحزنت لأن الفريق كان يقدم موسمًا مثاليًا، كما أن نتيجة الذهاب كانت جيدة للغاية.