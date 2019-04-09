رياضة | اليوم.. حفل تبادل الدروع ببطولة إفريقيا للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. حفل تبادل الدروع ببطولة إفريقيا للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حفلا مساء اليوم الثلاثاء لتبادل الدروع والهدايا التذكارية للفرق المشاركة في البطولة التي ينظمها النادي منذ 30 مارس وتختتم فعالياتها خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يقام حفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية على متن احدى البواخر النيلية؛ من أجل تنشيط السياحة المصرية والتأكيد على أهمية استغلال الحدث الرياضي في الترويج للسياحة، حيث ينطلق في السابعة مساء اليوم بحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، ورؤوف عبدالقادر مدير البطولة ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إلى جانب مندوبي وممثلي الفرق المشاركة وطواقم التحكيم.

كما يحضر من الاتحاد الإفريقي الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائبه كلود موبيتا، وموري كيتا رئيس لجنة الاحتكام، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وأحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة.