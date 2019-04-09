رياضة | لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب التتش عصر اليوم في ختام استعداداته لمواجهة مصر المقاصة التي تقام غداً الأربعاء، في إطار مواجهات الأسبوع الـ28 في بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا للمبيت بأحد الفنادق.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد الفوز الأخير في البطولة الذي حققه على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت باستاد الجيش ببرج العرب.