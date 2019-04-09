رياضة | اختبار طبي يحسم موقف عاشور أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يحسم موقف عاشور أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي عصر اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش؛ لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وجاهزيته للتواجد في مواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي الأهلي غدا مع مصر المقاصة في إطار مواجهات الأسبوع الـ28 في بطولة الدوري العام.

وكان عاشور، قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وأدى تدريبات تأهيلية؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويتحدد اليوم مصير اللاعب من المشاركة مع الفريق في مباراة مصر المقاصة، أو تأجيل الدفع به وتجهيزه لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.