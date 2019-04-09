رياضة | لاسارتي يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غد في إطار منافسات الأسبوع الـ28 في بطولة الدوري العام.

ويعرض الجهاز الفني ملخصا لمواجهات فريق مصر المقاصة؛ للوقوف على بعض النقاط الفنية المتعلقة بطريقة اللعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

ويدخل الأهلي معسكرا مساء اليوم للمبيت بأحد الفنادق، عقب نهاية المران الأخير للفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش.