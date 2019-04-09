رياضة | الأهلي يعلن استعادة 3 نجوم من الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن استعادة 3 نجوم من الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود هشام محمد وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المشاركة في التدريب الجماعي في غضون 48 ساعة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي والتأكد من جاهزيتهما بشكل نهائي للمشاركة والتواجد مع الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتعرض هشام محمد لإصابة في العضلة الخلفية، فيما اشتكى محارب من إجهاد في الحوض، وعلى ضوء حالة الثنائي خلال الـ48 ساعة المقبلة يتحدد عودتهما للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غد، في إطار مواجهات الأسبوع الـ28 في بطولة الدوري المصري.

ويعود أحمد الشيخ لاعب الأهلي للتدريب الجماعي في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

ويسابق أحمد الشيخ الزمن للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته مع الفريق عقب مباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مدرب صن داونز للأهلي: انظروا إلى أرسنال وريال مدريد

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أنه يحترم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رغم الفوز عليه بخماسية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح موسيماني لصحيفة كيك أوف أنه يعرف ما يشعر به المدرب في مثل هذه المواقف بعد الهزيمة الكبيرة مشيرًا إلى أن ما حدث للأهلي تكرر مع أندية كبيرة مثل أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وغيرهم.

وفاز صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة العودة يوم السبت المقبل.

سقطة عدلي القيعي في الدفاع عن "خماسية" الأهلي أمام صن داونز

وقع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في خطأ فادح في الدفاع عن سقوط الفريق بخماسية أمام صن داونز الجنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي أن الساعة البيولوجية تسببت في الخماسية حيث خاض الفريق مباراتين ليلًا وصن داونز عصرًا.

وتجاهل القيعي فكرة أنه لا يوجه فارق توقيت بين مصر وجنوب إفريقيا كما أن تغير ترتيب المباريات بين الليل والنهار لا يمكن أن يؤدي لمثل هذه الكارثة.

وأضاف اليعي أن الأهلي دفع ثمن حالة الإجهاد التي ضربت لاعبيه وجهازه الفني بسبب تتابع المباريات وحالة ملعب برج العرب التي خاض عليها الفريق مبارياته وتسببت في الهزيمة.

ريمونتادا الأهلي مستحيلة.. صن داونز لا يخسر بفارق هدفين خارج ملعبه

أصبحت مهمة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا شبه مستحيلة بعد خسارة الذهاب بخماسية نظيفة نظرًا لقوة المنافس خارج أرضه.

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويحتاج لريمونتادا بستة أهداف من أجل التأهل.

أرقام صن داونز خارج أرضه

ولعب صن داونز خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 11 مباراة بواقع 990 دقيقة اهتزت شباكه فيها بـ6 أهداف فقط

ولم يخسر صن داونز خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا بفارق أكثر من هدف ففي المرتين اللتين خسرا فيهما أمام لوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي كانتا 2-1 و1-0.

وسقط صن داونز محليًا 4 مرات خارج ملعبه كانت أكبره أمام باروكا بهدفين نظيفين في ربع ربع نهائي كأس رابطة جنوب إفريقيا وكانت الهزائم الأخرى بفارق هدف وحيد أمام كيب تاون في نصف نهائي كأس "MTN" بهدف نظيف ثم تشيبا يونايتد بهدفين مقابل هدف، وخسر من كيب تاون مرة أخرى لكن فى الدوري المحلي، بهدفين مقابل هدف