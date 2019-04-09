رياضة | برشلونة مهدد بخسارة موهبته لصالح أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهدد بخسارة موهبته لصالح أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخد نادي أياكس امستردام الهولندي، أول خطوة جادة للتعاقد مع لاعب برشلونة الشاب كارليس ألينيا على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث أياكس بالفعل مع الفرنسي إريك أبيدال، سكرتير نادي برشلونة، وممثل كارليس ألينيا، لمعرفة شروط الظفر بخدمات اللاعب الشاب.

يركز كارليس ألينيا على موسمه مع برشلونة وحلمه هو البقاء مع البلوجرانا طوال مسيرته المهنية، كما أكد ذلك اللاعب نفسه في مقابلة سابقة.

Advertisements

وقال ألينيا: حلمي وأملي هو النجاح هنا وعدم المغادرة أبداً، ليس معروفًا ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن حلمي هو النجاح هنا.

وزاد: لو كان الأمر بالنسبة لي، كنت سأوقع مدى الحياة، في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لكنني سعيد جدًا هنا .

وتجدر الإشارة إلى أن، برشلونة وأياكس يجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق تعاون بحيث يمكن لأمستردام الحصول على إعارة لبعض اللاعبين من البلوجرانا.