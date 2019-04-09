رياضة | قائد ليفربول يفاجئ محمد صلاح بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يفاجئ محمد صلاح بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، بالمستوى الذي يقدمه زميله في الريدز، المحترف المصري محمد صلاح، منذ انضمامه إلى الحمر الموسم الماضي قادماً من روما الإيطالي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل من جديد، بعد غياب دام عدة جولات، عندما فاز الريدز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 3-1.

وكان هندرسون قائد فريق ليفربول قد أهدى تمريرة حاسمة لمحمد صلاح الذي أحرز الهدف الثاني، خلال مواجهة ساوثهامتون يوم الجمعة الماضي، في الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي.

ومن جانبه قال قائد ليفربول: لقد كان الهدف معلما بالنسبة لمو لأنه وصل به إلى 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي، مع ليفربول، والتواجد بين قائمة عظماء الريدز.

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وزاد: على الرغم من أنه كان هدفًا مهمًا له شخصيًا، إلا أن أفضل شيء بالنسبة لمحمد صلاح هو مساعدة ليفربول في الفوز بنقاط المباراة كاملة، يمكنك أن ترى ذلك في احتفاله مثلنا جميعًا ، كان يعرف هدفًا مهمًا للنادي.

وتابع هندرسون: لست ساذجًا بما فيه الكفاية لتجاهل حقيقة أن الأرقام بالنسبة للمهاجمين مهمة - بالطريقة نفسها سيفتخر حارسنا والمدافعون بشباكهم النظيفة.

وقال: خلال الفترة التي لم يحرز فيها صلاح أهداف، قدم مستوى رائع مع ليفربول، برأيي وكانت مساهمته أكبر من الموسم الماضي، لقد تطور كثيرًا منذ وصوله إلى هنا وجلب الكثير من الأهداف الحاسمة.

وأتم هندرسون: إذا سألت جميع اللاعبين الآخرين، فسوف يخبرونك بنفس الشيء، ما يعطينا محمد صلاح لا يمكن قياسه في الأهداف التي يسجلها بنفسه.