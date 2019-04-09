رياضة | تغريم نجم برشلونة 100 ألف يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم نجم برشلونة 100 ألف يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة آس الإسبانية، ان الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة سيواجه غرامة مالية قدرها 10000 الف يورو ، بسبب منزله القديم في المانيا.

وأوضحت الصحيفة، ان ديمبلي كان يمتلك منزل في المانيا على سبيل الإيجار حينما كان ضمن صفوف بورسيا دورتموند، حيث انه تركه ورحله إلى برشلونة تاركًا المنزل مليئ بالقمامة.

ورفع صاحب المنزل قضية على الدولي الفرنسي بسبب الإهمال الذي تسبب فيه داخل المنزل مطالبًا بغرامة مالية 20،000 الف يورو.

وقال مالك المنزل في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الإلمانية، المنزل لا يمكن ان يراه احد انه أصبح مثل القمامة، وطلب من القضاء تغريمة بمبلغ (20،000 الف يورو) ، ولكن في النهاية قرر القضاء الألماني على دفعه 10000 الف يورو .