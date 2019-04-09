اونلاين | مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم 9-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم 9-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي Tottenham vs Manchester City في تشامبيونزليج 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق علي محمد علي ورؤوف خليف , حيث يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير معقل السبيرز توتنهام في منطقة توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة تجمع السيتزن فريق مانشستر سيتي مع صاحب الأرض والجمهور فريق توتنهام والذي يخوض اللقاء الأوروبي الأول له في ملعبه الجديد لقاء ناري منتظر يبحث فيها الفريقين عن وضع قدم في الدور المقبل وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة توتنهام ومانشستر سيتي بقيادة تحكيمية للحكم الهولندي بيورن كويبرس , حيث يفتتح فريق مانشستر سيتي مباريات الدور ربع النهائي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، في يومه الأول الذي يشهد إقامة مباراتين فقط، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظريه توتنهام، في اللقاء الذي يقام على ملعبه الجديد، في حين تستكمل منافسات الدور غداً، ثم بأربع مباريات جديدة الأسبوع القادم.