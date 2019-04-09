اونلاين | Liverpool Today يلا شوت Liverpool محمد صلاح .. بث مباشر ليفربول وبورتو.. الاسطورة كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو

ليفربول ضد بورتو يدخل نادي ليفربول اليوم ذهاب ربع نهائي ابطال اوروبا وسط انتعاشه كبيرة خاصة بعد فوز لإى أخر لقاء له على فريق ساوثهامبتون وتسجيل المصرى محمد صلاح هدف مصنف من أجمل أهداف جولة الأسبوع، ويدخل الريدز المباراة على ملعبة ووسط جمهوره الأنفيلد لذلك يسعى إلى قتل اللقاء باكراً بمباراة الذهاب على أن تكون هناك ارتياحية في مباراة العودة والتي ستكون في البرتغال.

ليفربول ضد بورتو اليوم

ليفربول ضد بورتو ، يشهد اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل الجارى مباراة قوية للغاية ومنتظرة بين الجماهير بين ليفربول وبورتو، بينما في نفس التوقيت تقام مباراة مانشيستر سيتي وتوتنهام في قمة مرتقبه أيضاً اليوم خاصة بعد قرعة دورى أبطال أوروبا التي عكس كل التوقعات الممكنة، لذلك من المتوقع أن نشهد اليوم رياضة مميزة ويوم كروى كامل للغاية، لذلك نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.

تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورتو

Arena Sport 1

Advertisements

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD

Eleven Sports 2 HD portugal