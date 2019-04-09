اونلاين | يلا شوت liver مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الثلاثاء 09/04/2019 دوري أبطال اوروبا

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طرحت الصفحة الرسمية لمسابقة دوري ابطال اوروبا على "تويتر" إستفتاءً جماهيرياً لاختيار البطل المنتظر لمباريات مرحلة الذهاب بالدور ربع النهائي التي تقام يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ، مع بورتو البرتغالى، بينما يستضيف توتنهام الإنجليزى مواطنه مانشستر سيتي غداً، الثلاثاء، بينما يلعب أياكس أمستردام الهولندى مع يوفنتوس الإيطالى، ومانشستر يونايتد الإنجليزى مع برشلونة الإسبانى بعد غدٍ الأربعاء.

واختارت الصفحة الرسمية لمسابقة دوري ابطال اوروبا على "تويتر" محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن قائمة المرشحين لخطف لقب "بطل الأسبوع" بجانب مويس كين مهاجم يوفنتوس، ودوشان تاديتش لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، وأوتافيو دا سيلفا لاعب وسط بورتو البرتغالى.

وحجز ليفربول مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات دور الـ 16، بينما تأهل بورتو للدور ذاته بعد فوزه على روما الإيطالى بنتيجة 4/3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.