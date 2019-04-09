اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر

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مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر اليوم 9-4-2019 في بطولة دوري أبطال آسيا، البث الحي المباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة الاتحاد مع لوكوموتيف طشقند بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون المباراة لايف في منافسات دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر اليوم فى بطولة دوري أبطال آسيا, حيث تنطلق المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة فى بطولة دورى الابطال الاسيوى على ملعب الجوهرة المشعة.

حيث يمكن مشاهده مباراة الاتحاد مع لوكوموتيف طشقند، اون لاين على موقع كورة اون في تمام الساعة الثامنة الا الربع بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه التاسعة الا الربع مساء بتوقيت مكه فى بث مباشر.

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موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم

بطولة دوري أبطال آسيا

الساعة : 19:45 بتوقيت مصر

الساعة :20:45 بتوقيت السعودية