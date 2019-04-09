اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر اليوم 9/4/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر اليوم 9/4/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الأهلي السعودي، نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني، اليوم الثلاثاء 9 أبريل في الساعة الخامسة والنصف مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة نادي الأهلي السعودي، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق : عامر الخوذيري

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الأهلي :-

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد.

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خط الوسط : نوح الموسى - سلمان المؤشر - حسين المقهوي.

خط الهجوم : دجانيني تفاريس - عمر السومة - نيكولا ستانسيو.

ويرغب النادي الأهلي لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد غياب الأندية السعودية عن الألقاب الآسيوية منذ سنوات عديدة، ويقدم الفريق الأهلاوي مستويات كبيرة في دور المجموعات حتى الآن.

بينما جاء التشكيل المتوقع لنادي بيرسبوليس :-

علي رضا بيرانفاند - محمد أنصاري - شجاع خليل زاده - سيد حسيني - مهدي شيري - مهدي ترابي - بشار ريسان - كمال كاميابينيا - أحمد نور الله - علي عليبور - ماريو بوديمير.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الأهلي السعودي، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.