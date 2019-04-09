اونلاين | يلا شووت بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام yalla shoot | كورة ستار السيتي وتوتنهام | Totenham ضد Man City kora star

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يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي مساء اليوم نظيره فريق مانشستر سيتي في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” توتنهام هوتسبير ” .

فريق توتنهام هوتسبير بلغ هذا الدور على حساب نظيره فريق بروسيا دورتموند بالفوز ذهاباً 3-0 ثم الفوز إياباً 1-0 , في المقابل تأهل فريق مانشستر سيتي على حساب شالكة بعد الفوز 3-2 في الذهاب ثم الفوز في الإياب 7-0 .

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وسيحاول فريق توتنهام إستغلال الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات من أجل تحقيق نتيجة تجعل حظوظه في التأهل كبيرة , في المقابل سيحاول فريق مانشستر سيتي الخروج بنتيجة إيجابية قبل الحسم إياباً في ملعب الإتحاد.

وستقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين وسوريا الأردن والعراق واليمن والبحرين والكويت وجزر القمر , في حين ستقام المباراة الساعة 9:00 مساءً بتوقيت كلاً من مصر ولبنان والسودان وليبيا وتركيا .

الساعة 8:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس , الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان , 7:00 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , وستنقل على قناة ( بي إن سبورت 1 ) , وسيعلق عليها المعلق ( علي محمد علي ).