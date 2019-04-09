اونلاين | كورة لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر | kora online

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تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم، إلى ملعب أنفيلد لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي في مباراة ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا:

تنطلق مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو بدوري أبطال أوروبا:

تنقل مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

يدخل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعدما استعاد الريدز صدارة الدورى الإنجليزى بفوز صعب على حساب ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة 33 من البريميرليج.

بهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 82، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس، أصحاب الوصافة، الذى تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصارًا، وتعادل فى سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

ويعيش ليفربول أوقاتًا سعيدة فى ظل عودة نجمه المصرى محمد صلاح للتوهج من جديد بهدفه الأخير فى ساوثهامبتون، وكذلك استمرار المستوى العالى لزميله السنغالى ساديو مانى، والبرازيلى روبرتو فيرمينيو، إضافة إلى ثبات المستوى لجميع لاعبى الفريق، وعلى رأسهم أفضل مدافعى العالم الهولندى فيرجيل فان دايك.

كان ليفربول تأهل إلى الدور الحالى بعدما أقصى العملاق البافارى، على رغم تعادلهما ذهابًا سلبيًا فى أنفيلد، إلا أنه فاز عليه بثلاثية فى عقر داره بأليانز أرينا، فيما يملك الريدز ذكريات جيدة مع بورتو منذ آخر نسخة، حيث أقصاه من دور الـ16 بعدما فاز عليه بخماسية نظيفة فى ملعبه، وعاد إلى أنفيلد بأعصاب هادئة ليمر إلى ربع النهائى بعد التعادل سلبيًا.

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ويفتقد ليفربول فى المباراة ضد بورتو لاعب الوسط تشامبرلين، إضافة إلى آدم لالانا وجوميز للسبب نفسه، ولن يفتقد الريدز أى لاعب آخر بسب الإيقاف.

فى المقابل، يقدم فريق بورتو مستويات أكثر من رائعة فى الدورى البرتغالى حتى الآن، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بوافيشتا، وحققوا الفوز فى هذا اللقاء بهدفين من دون رد.

ويتصدر الفريق جدول الترتيب حاليًا برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة وثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى ثلاث وهُزم مثلها.

يغيب عن بورتو فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ليفربول الثنائى ماريوس موانديلمادجيو وفابيانو ريبيرو بداعى الإصابة، ولن يفتقد الفريق لأى لاعب آخر بسبب الإيقاف.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال:

ليفربول:

من المتوقع أن يبدأ المدرب يورجن كلوب تشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، التي تضم كلًا من: بأليسون فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر آرنولد، وفى الوسط جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، والثلاثى النارى ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح فى خط الهجوم.

بورتو:

لن يغير المدرب رالف سيرجيو كونسيساو طريقته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع، بتشكيل يضم كلًا من:

الحارس إيكر كاسياس، وويلسون جانا، فيليبى مونتيرو، بيبى، إيدير ميليتاو فى الدفاع، وفى الوسط جيسوس كورونا، دانيلو بيريرا، هيكتور هيريرا، أوتافيو إدميلسون، أما الهجوم فسيتكفل به فرانسيسكو سواريز، موسى ماريجا.