شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يغادر المستشفى في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المستشفى في باريس، حيث كان يتعالج منذ الأربعاء الماضي من التهاب في المسالك البولية، بحسب ما أفادت تقارير صحفية برازيلية مساء الإثنين.

وأشار موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي نقلاً عن مقربين من النجم السابق البالغ 78 عاماً، إلى أنه غادر المستشفى، ومن المقرر أن يتوجه إلى بلاده «في الساعات المقبلة».

وفي بيان أورده الموقع ولم ينشر على الحسابات الرسمية لبيليه عبر مواقع التواصل، توجه اللاعب السابق المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات بالشكر إلى محبيه «على أفكاركم الإيجابية وتمنياتكم لي بالسلامة».

وأضاف: «بفضل الفريق الطبي للمستشفى الأمريكي في باريس، سأعود إلى بلادي قريبًا».

Advertisements

وأتت التقارير عن مغادرة بيليه، بعد ساعات من نشر مواطنه لاعب باريس سان جيرمان نيمار صورة له وهو إلى جانبه في المستشفى.

وكانت هذه الصورة الأولى للنجم التاريخي للكرة البرازيلية منذ دخوله المستشفى، وبدا فيها ممددا على السرير، مع ابتسامة عريضة وهو يمسك بيد نيمار الجالس إلى كرسي بجانبه. ولم يحدد نيمار تاريخ التقاط الصورة.

وأدخل بيليه المستشفى الأربعاء غداة مشاركته في حفل ترويجي جمعه بالنجم الفرنسي لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي، أقامته علامة تجارية خاصة بالساعات يربطها بهما عقد إعلاني.

وخلال الحفل، بقي بيليه جالسا طوال الوقت، لكنه تحدث إلى الصحفيين وتبادل أطراف الحديث والابتسامات مع مبابي.

وأفاد المكتب الإعلامي لبيليه الأسبوع الماضي عن معاناته من التهاب في المسالك البولية، وأن صحته تتحسن، دون تحديد موعد لمغادرته.