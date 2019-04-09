تعرف على أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة ليفربول ضد بورتو فى دورى أبطال أوروبا. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ليفربول x بورتو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 توتنهام هوتسبير x مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة جيونجنام x كاشيما انتلرز – الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا على قناة beIN SPORTS HD 1 اوراوا ريد دياموندز x جيونبك هيونداي موتورز – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2 Advertisements بوريرام يونايتد x بكين جوان – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 1 شاندونج ليونينج x جوهور دارول تاكزيم – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3 باختاكور x السد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 5 بیرسبولیس x الأهلي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 الريان x الوحدة – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 5 الاتحاد x لوكوموتيف طشقند – الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 5

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