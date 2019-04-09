شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدوري نصف «البلاي اوف» لكرة السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الدوري الممتاز نصف نهائي (البلاي اوف) لكرة السلة، على صالة نادي الفتح في محافظة الإحساء، وتختم مباريات البطولة يوم الاربعاء الموافق 1440/8/13هـ وسيلعب كل فريق ثلاث مباريات، والفائز من مباريتان يتأهل للقاء النهائي وينطبق على ذلك نهائي البطولة. اللقاء الاول يجمع صاحب أول الدوري أحد مع خامس الترتيب النصر، والذي تأهل الي الدور نصف نهائي بعد فوزه على الاتحاد في الدور ربع نهائي، ويقام اللقاء عند الساعة 4,00 عصرا، ويقود اللقاء محمد المرزوق وعبدالالة حضية وبدر السعران.

واللقاء الثاني يجمع الثاني في الدوري الفتح مع الثالث الاهلي، والذي تأهل لدور نصف نهائي بعد فوزه على الهلال في الدور ربع نهائي ويقام اللقاء عند الساعة 6.00، ويقود اللقاء عادل سليس وعبدالله الادماوي وايمن الحازمي.