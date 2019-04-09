شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل صرف مكافآت الكونفدرالية..اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك على تأجيل صرف مكافآت الكونفدرالية لحين حسم بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما تعادل الفريق سلبيًا مع حسنية أغادير، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يصرف الزمالك المكافآت الفورية بعد حسم البطاقة بشكل رسمى فى المواجهة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس فى موقعة العودة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع للفريق الأبيض؛ لدعم اللاعبين لتحقيق الفوز فى الإياب وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة والتى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها وحصدها لأول مرة فى تاريخ النادى خلال نسختها الجارية.