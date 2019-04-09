شكرا لقرائتكم عقوبات غير مسبوقة فى الأهلى ولا استثناء للغائبين عن مواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، تغريم جهاز الكرة بالكامل سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إدارى أو طبى بعد الخسارة أمام صن داونز بخماسية.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ اللاعبين بقرار الخطيب، مؤكدا أن الخصومات والغرامات لن يتم فيها استثناء أحد حتى اللاعبين الذين غابوا عن رحلة جنوب أفريقيا سواء لأسباب فنية أو طبية.

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كما أبلغ الخطيب عبد الحفيظ بتغريم الجهاز الفنى والإدارى أيضا بعقوبات غير مسبوقة، وسيتم اقتطاعها من المستحقات خلال الفترة المقبلة.