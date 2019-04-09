شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى: التحكيم وقلة الخبرة سببا خروج الدراويش من أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد حمدى لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى، أن التحكيم وقلة خبرة اللاعبين هما السبب الرئيسى فى وداع الدراويش لمنافسات دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات هذا الموسم.

وقال عماد حمدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنا نبحث عن تأشيرة الاستمرار فى دورى الأبطال للمباراة النهائية، ولكن لعب التحكيم وقلة الخبرة دور البطولة فى خروجنا من المنافسة، ولكننا عازمون على إنهاء الموسم فى المربع الذهبى للدورى لمصالحة الجماهير الإسماعيلاوية الحزينة من الخروج الأفريقى".

ويضيف لاعب خط وسط الإسماعيلى المتألق: "سيدومير مدرب متميز وبقليل من الصبر وبعض التدعيمات فى الصيف سيكون للدراويش شأن آخر فى الموسم المقبل فلدينا فريق رائع".

وعن اتهامه بإدعاء الإصابة للهروب من المباريات علق عماد حمدى قائلا: "نغمة مرفوضة أنا فعلا مصاب والجهاز الطبى يعلم ذلك وسأعود أقوى من الفترة السابقة حتى أطور أدائى وألفت نظر الجهاز الفنى للفراعنة لانى أشعر بالحزن لعدم انضمامى لصفوف منتخب مصر حتى الآن".

Advertisements

وعن حقيقة عرض الأهلى لضمه علق لاعب الإسماعيلى: "لا أحب التحدث فى مثل هذه الأمور فمازال عقدى مع الإسماعيلى يتبقى فيه موسمين وأشعر بالراحة مع الدراويش وأسعى لتحقيق كل طموحاتى".

وعن وعد مسئولى الإسماعيلى بتعديل عقده يقول عماد حمدى: "لم أحصل على وعد بتعديل عقدى وقرأت أخبار تفيد بأنى غاضب من تراجع مسئولى الإسماعيلى عن تنفيذ هذا الوعد وهو أمر عارى تماماً من الصحة".

وكشف عماد حمدى أن تحديد بطل الدورى أو الفرق الهابطة لن يتحدد إلا مع الأمتار الأخيرة للمسابقة بسبب سخونة المنافسة فى القاع والقمة، مشيراً إلى أن الإسماعيلى تأثر كثيراً باعتزال قائده حسنى عبد ربه فى منتصف الموسم.