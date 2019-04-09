شكرا لقرائتكم فى عيد ميلاده الـ73.. 21 لقبا تنصب مانويل جوزيه أميرا للأهلاوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 73 اليوم، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.

مانويل جوزيه دى سيلفا، اسم له ثقل بين عشاق النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة، التى حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير منذ أيام قليلة وتحديدًا فى 26 مارس الماضى اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات.

وحصل جوزيه مع الأهلى على 21 لقبًا هى "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا وفاز بها أربع مرات، بطولة السوبر الأفريقى وفاز بها أربع مرات"، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

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وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وقد أطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.