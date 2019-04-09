شكرا لقرائتكم جروس يطلب تقريرا عن نقاط القوة والضعف فى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى كريستاين جروس المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن نقاط القوة والضعف فى صفوف المصرى البورسعيدى، استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.

ومن المقرر أن يعقد جروس جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعى مساء اليوم، الثلاثاء، لمنحهم بعض التعليمات الفنية، بالإضافة إلى عقد محاضرة بالفيديو لعرض بعض مباريات المصرى البورسعيدى السابقة ودراستها بعناية.