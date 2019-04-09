شكرا لقرائتكم اخبار الأهلى.. اختبار طبى لـ عاشور.. والشيخ يعود الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حسام عاشور، كابتن الأهلى لفحص طبى عصر اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام على ملعب التتش؛ لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى وجاهزيته للتواجد فى مواجهة مصر المقاصة.

ويتحدد اليوم مصير اللاعب من المشاركة مع الفريق فى مباراة مصر المقاصة، أو تأجيل الدفع به وتجهيزه لمباراة صن داونز التى تقام يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان عاشور، قد اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة وأدى تدريبات تأهيلية؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ومن جانبه، يعود أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، للمشاركة فى المران الجماعى الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له؛ للتخلص بشكل نهائى من الإصابة التى تعرض لها والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى خلال الأيام الماضية.

وتعرض الشيخ، لإصابة بكدمة فى الركبة وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.

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ويسابق الشيخ الزمن للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته مع الفريق عقب مباراة صن داونز، التى تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى غدا مع مصر المقاصة فى إطار مواجهات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام.