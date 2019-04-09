المصرى يعيد أحمد جمعة لصفوفه بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودى...

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جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو المصرى البورسعيدى مع أحمد جمعة مهاجم الفريق السابق المعار لأحد السعودى حتى نهاية الموسم، على عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب نهاية مدة تعاقده مع النادى السعودى . كان أحمد جمعة قد زار معسكر المصرى بداية الأسبوع الحالى وعقد جلسة مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، الذى رحب باللاعب كثيرا وأبدى ترحيبه الشديد بعودته لصفوف الفريق فى الموسم المقبل، خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدا وسيعيده للأضواء من جديد . يذكر أن إيهاب جلال وافق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بناء على رغبته حتى يؤمن مستقبله، إلا أن التجربة لم تنجح بالشكل الملحوظ، خاصة أن نادى أحد اقترب من الهبوط للقسم الثانى بالدورى السعودى .

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