تساقط أوراق منتخب مصر يثير رعب أجيرى قبل أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل بدأت مشاكل الإصابات تتصدر المشهد الرئيسى للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى قبل انطلاق البطولة التى أصبح العد التنازلى فيها قريب من الانتهاء. ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنى يونيو المقبل قبل انطلاق البطولة لحسم القائمة النهائية التى سيتم ارسالها إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى المواعيد المحددة. عامر عامر حارس الإنتاج الحربى كانت تجربة قاسية ومريرة تلك التى تعلقت بحارس الإنتاج الحربى عامر عامر، الذى تعرض للإصابة فى المعسكر الأخير وباتت تهدده بشكل كبير عن المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خاصة أنه كان يعول عليها فى التواجد الدولى بعد فترة طويلة من تأكيد الجميع بأحقية الحارس فى التواجد ببطولة أفريقيا. Advertisements سعد سمير مدافع الأهلى يعتبر سعد الدين سمير واحدا من المدافعين قليلى الحظ فى الملاعب المصرية، بسبب كثرة الإصابات، التى يتعرض لها، إلا أن طول فترة علاجه فى الفترة الحالية وقربها من البطولة وعدم قدرته على المشاركة المحلية قبل الكان يؤثر بشكل كبير فى حظوظه بالتواجد ضمن 23 لاعبًا من لاعبى المنتخب الوطنى ببطولة أفريقيا.

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