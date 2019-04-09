شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بعيد ميلاد "جوزيه": أهم مدربينا على مر التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى، صورة للأسطورة البرتغالى مانويل جوزية صاحب الأرقام القياسية فى القلعة الحمراء وصائد البطولات، احتفالا بعيد ميلاده الـ 73 . وقال الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم مدربينا على مر التاريخ.. أرقامه وانجازاته هي ما تتحدث عنه.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يحتفل بعيد ميلاد "جوزيه": أهم مدربينا على مر التاريخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.