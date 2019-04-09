شكرا لقرائتكم النصر يمطر شباك الزوراء برباعية ويحقق فوزه الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد النصر توازنه في دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه انتصاره الأول في هذه النسخة على حساب ضيفه الزوراء العراقي 4-1، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن المرحلة الثالثة بمنافسات المجموعة الأولى للمسابقة.

وفاجأ الضيوف مضيفهم بعد تمكنهم من تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة 12 عن طريق أحمد فاضل الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله صفاء هادي ليراوغ المدافع عمر هوساوي ويضع الكرة في الشباك، وحاول النصر العودة، وسنحت له فرصة محققة بعدما تلقى مهاجمه عبدالله السالم تمريرة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى، ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس جلال حسن الذي تصدى لها.

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وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالله السالم من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله فهد الجميعة، وكثف النصر هجومه ونجح لاعبه يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة في الشباك.

ومطلع الشوط الثاني دفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بلاعبه البرازيلي جوليانو بديلاً للاعب نواف الفرشان، وواصل النصر سيطرته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه فهد الجميعة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 59 تمكن مدافع النصر عمر هوساوي من تسجيل الهدف الثالث بعدما ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه في شباك الزوراء، وعند الدقيقة الأخيرة كاد البرازيلي جوليانو أن يسجل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد الجميعة ليسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس جلال حسن، وفيي الدقيقة 90+4 نجح البرازيلي جوليانو بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله حمد المنصور بقدمه في شباك الزوراء.

وارتفع رصيد النصر إلى 3 نقاط متقدماً الى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصل الإماراتي الأخير، وبقي الزوراء على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الثاني.