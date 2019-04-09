شكرا لقرائتكم هازارد يتألق.. ويقود تشيلسي إلى انتزاع المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز تشليسي على ضيفه ويست هام يونايتد بثنائية نجمه البلجيكي إدين هازارد يوم الاثنين في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتزع المركز الثالث.

ورفع تشليسي الذي تعادل سلبا مع ضيفه في الذهاب في المرحلة السادسة على استاد لندن الأولمبي. رصيده إلى 66 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على توتنهام الذي يملك مباراة مؤجلة، وثلاث نقاط على أرسنال الذي خسر الأحد أمام مضيفه إيفرتون صفر-1، فيما وقف رصيد وست هام الحادي عشر عند 42 نقطة.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سنحت أول فرص اللقاء للفريق المضيف عبر الفرنسي نغولو كانتيه الذي تلقى كرة على مشارف المنطقة فراوغ وسار بها خطوات قبل أن يطلقها خادعة بيسراه علت العارضة بقليل "17"، وافتتح النجم البلجيكي إدين هازارد التسجيل بهدف رائع بعد أن اختراق الدفاع ومر من أربعة لاعبين قبل أن يواجه الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي ويضع الكرة على يساره "24".

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وكاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين يعزز تقدم أصحاب الأرض بعدما وضعه هازار في انفراد تام، وسدد لكن فابيانسكي نجح في التصدي لكرته "26"، وسيطر الحارس البولندي على كرة خطرة لكالوم هادسون-أودوي "35" قبل أن يقوم البرازيلي فيليبي أندرسون بأول محاولة لوست هام"37".

وحول فابينسكي تسديدة خاطفة لهادسون-أودوي الى ركنية ثم تصدى للكرة المنفذة "41" قبل أن يفوت هيغواين فرصة ثمينة لرفع غلة تشيلسي بعدما تلقىة كرة على صدره وتابعها بنصف لف بيمناه فارتطمت بمدافع وخرجت إلى ركنية "43".

وفي بداية الشوط الثاني، كان هازارد قريبا من التسجيل مجددا بعدما هرب من لاعبين اثنين وأطلق كرة منحرفة مالت قليلا عن القائم الأيسر "47"، وفاتت على أندرسون فرصة غنية للتعادل بسبب براعة الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا الذي ارتمى وسيطر على كرته المقوسة "56"، وقضى هازارد على آمال الضيوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعدما تلقى وهو غير مراقب كرة في الجهة اليمنى من باركلي تابعها مباشرة بقوة على يمين الحارس "90"، مسجلا هدفه الـ 16 في البطولة.