اسماء السيد - اختير النجم الأسطوري السابق لفريق لشيكاغو بولز مايكل جوردان أفضل لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متقدما على ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلس ليكرز حاليا، وذلك بحسب استطلاع للاعبين.

وأجرى موقع "ذا أثلتيك" الالكتروني استطلاعا لرأي 127 لاعبا في الفترة الممتدة بين 16 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل، تضمن سلسلة أسئلة منها من هو "أعظم لاعب في تاريخ الدوري".

وصبت غالبية الآراء لصالح جوردان بنسبة 73 بالمئة، بينما حل جيمس، اللاعب السابق لكليفلاند كافالييرز وميامي هيت، ثانيا مع 11,9 بالمئة من الأصوات، مقابل 10,6 بالمئة لكوبي براينت لاعب ليكرز السابق أيضا.

واشتهر جوردان البالغ من العمر حاليا 56 عاما، بالرقم "23" في صفوف شيكاغو حيث أمضى الجزء الأكبر من مسيرته في دوري المحترفين (بين العامين 1985 و1998)، قبل أن يعود عن اعتزاله ويدافع عن ألوان فريق واشنطن ويزاردز لموسمين (بين العامين 2001 و2003).

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وقاد جوردان الجيل الذهبي لشيكاغو الذي ضم لاعبين من أمثال سكوتي بيبن ودينيس رودمان وستيف كير المدرب الحالي لغولدن ستايت ووريرز بطل الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، الى لقب الـ "ان بي ايه" ست مرات (1991، 1992، 1993، 1996، 1997، و1998).

وحقق اللاعب السابق الذي صنفته مجلة "فوربس" الأميركية أواخر عام 2017 في صدارة لائحة الرياضيين الأعلى دخلا منذ بدء مسيرتهم (1,85 مليار دولار)، سلسلة من الانجازات الشخصية مثل جائزة أفضل لاعب في الدور النهائي (ست مرات)، وأفضل لاعب للموسم (خمس مرات).

وبحسب احصاءات الموقع الالكتروني لرابطة محترفي كرة السلة الأميركية، أنهى جوردان مسيرته مع معدل وسطي بلغ 30,1 نقطة في المباراة، إضافة الى 6,2 متابعات و5,3 تمريرات حاسمة.