شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يُحدد موقف حسام عاشور من لقاء الأهلى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور كابتن الأهلى لفحص طبى عصر اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام على ملعب التتش؛ لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى وجاهزيته للتواجد فى مواجهة مصر المقاصة.

ويلتقى الأهلى غدا مع مصر المقاصة فى إطار مواجهات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام.

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وكان عاشور قد اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة وأدى تدريبات تأهيلية؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويتحدد اليوم مصير اللاعب من المشاركة مع الفريق فى مباراة مصر المقاصة، أو تأجيل الدفع به وتجهيزه لمباراة صن داونز التى تقام يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.