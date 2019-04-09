شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ يعود لتدريبات الأهلى بعد مباراة العودة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد الشيخ لاعب الأهلى للمشاركة فى المران الجماعى الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له؛ للتخلص بشكل نهائى من الإصابة التى تعرض لها، والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى خلال الأيام الماضية.
وتعرض الشيخ لإصابة بكدمة فى الركبة وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.
ويسابق الشيخ الزمن للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته مع الفريق عقب مباراة صن داونز التى تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويلتقى الأهلى غدا مع مصر المقاصة فى إطار مواجهات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام.
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