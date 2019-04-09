شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أفريقيا تنادى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد المهندس فرج عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، متحدثاً عن إنجازات فريق سموحة فى الكرة الطائرة والهوكى والسلة واليد، خلال الفترة الأخيرة.

وقال عامر عبر تويتر: "أفريقيا تنادى سموحة هوكى وفولى وباسكت وهاندبول".



فرج عامر

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى، وتستمر حتى يوم 10 أبريل الجارى، بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى.

فيما ودع فريق سلة الأهلى رجال منافسات البطولة الأفريقية للأندية بعد الخسارة من سموحة بنتيجة 81/88 فى إياب ربع نهائى البطولة فى اللقاء الذى أقيم بصالة الاتحاد السكندرى، حيث تأهل فريق سموحة إلى نصف نهائى البطولة القارية.