مدرب طائرة سموحة: أشكر لاعبى الفريق ونسعى للتتويج بالبطولة على حساب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق الزفتاوى المدير الفنى للفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحة بلاعبى فريقه بعد الوصول إلى نهائى البطولة الأفريقية بعد تغلبه على أهلى طرابلس بثلاثة أشواط نظيفة. وقال الزفتاوى "درسنا الفرق المنافسة بعناية وتعرفنا على نقاط القوة والضعف، ولاعبو سموحة كانوا أبطالا ولديهم إصرار على الفوز وقدموا مجهودا رائعا خلال منافسات البطولة". وأضاف الزفتاوى "نحترم النادى الأهلى منافسنا فى المباراة النهائية ونسعى للتتويج باللقب وإهدائه لنادى سموحة".

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