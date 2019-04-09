شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عقوبات غير مسبوقة فى الأهلى بعد فضيحة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، قرارا يخص جهاز الكرة بالكامل سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إدارى أو طبى بعد الخسارة أمام صن داونز بخماسية. لمعرفة قرار الخطيب اضغط هنا

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