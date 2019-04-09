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موعد مباراة الزمالك والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشاق فريق الزمالك على موعد لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى فى إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصرى فى الخامسة والنصف مساء بعد غد الخميس باستاد الجيش بالسويس.

جروس يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة أغادير

حرص كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك علي الحديث مع كافة لاعبى الفريق في المغرب وأن الفريق هدفه حاليا تحقيق الانتصارات فى كل المواجهات القادمة ولا شىء غير ذلك، وطالب الجميع داخل الفريق بمواصلة القتال فى التدريبات خاصة أن الفريق الأبيض فى حاجة حاليا لجميع عناصره فى ظل ضغط المباريات بالبطولات المختلفة، كما حرص على غلق ملف الكونفدرالية من أجل التحضير للمصرى، على أن يتسلم المدرب السويسرى تقريرا، من أيمن عبد العزيز المدرب المساعد حول حالة المستبعدين من رحلة المغرب لحسم تواجدهما مع الفريق خلال الفترة القادمة وعلى رأسهم كهربا الذى من المنتظر عودته للفريق الأبيض أمام المصرى بعد استبعاده من موقعة أغادير فى الذهاب وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس.

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موقف الزمالك أفريقيا ومحليا

التقى الزمالك مع فريق حسنية أغادير المغربى، وانتهى اللقاء بالتعادل سلبيا فى ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، أما فى الدورى فتربع الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق بنقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثانى، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى ستة، وتلقى هزيمة واحدة.

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حقيقة تغيير موعد مباراة الزمالك والمصرى

كانت الساعات الماضية قد شهدت أنباء عن مطالبة الزمالك من أجل تغير موعد المباراة، من أجل الحصول على متسع من الوقت قبل استضافة حسنية أغادير المغربى فى ربع نهائى الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل، إلا أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات نفى وصول أى خطاب رسمى من الزمالك بشأن تقديم مباراة المصرى لتقام الأربعاء ، مؤكدا أن المباراة فى موعدها المقرر له وهو الخامسة والنص مساء الخميس.

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