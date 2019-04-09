شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على استاد بتروسبورت يتجدد اللقاء بين النادى الأهلى الذى يواجه نظيره مصر المقاصة غداً الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، فى الظهور الأول للفريق الأحمر بعد الإخفاق الأفريقى فى ربع نهائى دورى الأبطال.

موعد مباراة الاهلي والمقاصة

تنطلق مباراة الأهلى القادمة أمام مصر المقاصة فى الثامنة مساء الأربعاء على ملعب بتروسبورت.

مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاصة

كانت مباراة الدور الأول التى جمعت الأهلى والمقاصة قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى مباراة من جانب واحد، حيث تألق كل من جونيور أجاى وحسين الشحات ورمضان صبحى فى تسجبل الثلاثية الحمراء.

مباراة الأهلي والمقاصة بروفة أخيرة قبل موقعة رد الاعتبار

تعتبر مباراة الأهلى والمقاصة في الدورى العام البروفة الأخيرة قبل موقعة الإياب فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع المارد الأحمر بفريق صن داونز الجنوب أفريقى، حيث يسعى أبناء التتش لرد الاعتبار بعد الخسارة الثقيلة التى تلقها الفريق فى مباراة الذهاب بجوهانسبرج.

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الاهلي يخسر بخماسية أمام صن داونز

وكان النادى الأهلى قد تلقى هزيمة ثقيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا السبت الماضى، عندما منيت الشباك الحمراء بخمسة أهداف نظيفة سجلها لاعبو صن داونز فى المباراة التى جمعت الفريقين فى جوهانسبرج.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ويخوض النادى الأهلى مباراة العودة ورد الاعتبار السبت المقبل، وسيكون الفريق الأحمر مطالباً بتسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على حظوظ الفريق الأحمر فى التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة الغائبة عن دولاب البطولات الأهلاوية منذ التتويج الأخير فى 2013.

مباراة الأهلي والمقاصة وصراع الصدارة

ويحتل النادي الأهلي المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 55 نقطة، فى الوقت الذى يتربع فيه نادى الزمالك على قمة الجدول برصيد 57 نقطة، وفي حالة فوز الأهلي على المقاصة سيتصدر الفريق الأحمر مسابقة الدورى العام منتظراً مباراة الزمالك والمصرى التى ستقام الخميس المقبل.