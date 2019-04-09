هندرسون يشيد بدور صلاح مع ليفربول: "يقدم لنا الكثير"

ترجمة: أحمد أبوعقيل

أشاد نجم خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون بمساهمة محمد صلاح مع الفريق حتى الآن بعد أن سجل هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي في ساوثامبتون.

وبلغ إجمالي رصيد صلاح من الأهداف 65 هدفا في 95 مباراة فقط في جميع المسابقات منذ انتقاله من روما في يونيو 2017.

وكتب هندرسون على الصفحة الرسمية للريدز: "يجب أن أعترف أنه جعلني ابتسم لأسمع وأقرأ بعد مباراة ساوثهامبتون أن مو صلاح أنهى" الجفاف التهديفي "عندما سجل هدفنا الثاني.

وأضاف هندرسون أن الملك المصري أنصفه عندما أشار إلى تسجيله هدفا بعد صيام دام 30 مباراة مع الريدز، على الرغم من أن النكتة كانت على حسابي.

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"لقد كان الهدف معلما بالنسبة لمو لأنه سجل 50 في الدوري الإنجليزي لنادينا، ليحل ثالثا بعد توريس وسواريز وفاولر.

"على الرغم من أنه كان هدفًا مهمًا له شخصيًا ، إلا أن أفضل شيء بالنسبة لـ مو الإ انه أكثر أهمية بالنسبة للفريق يمكنك أن ترى ذلك في احتفالهلانه أعادنا للصدارة.

وأضاف :" خلال 6 مبارايات التى لم يسجل فيها صلاح قدم أفضل ما لديه وكانت مساهمته أكبر من الموسم الماضي، لقد تطور كثيرًا منذ وصوله إلى هنا.

"لكن إذا سألت جميع اللاعبين الآخرين ، فسوف يخبرونك بنفس الشيء: ما بقدمه لنا صلاح لا يمكن قياسه في الأهداف التي يسجلها بنفسه، ونفس الشيء بالنسبة لـ ساديو وفرمينيو.