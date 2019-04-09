التشكيل المتوقع لموقعة ليفربول وبورتو.. من يُعوض نجم الريدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستقبل ليفربول الإنجليزي منافسه بورتو البرتغالي، على ملعب الأنفيلد، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول بعدما تجاوز عقبة بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تأهل بورتو لربع النهائي بعدما تجاوز عقبة روما بهدفين لهدف، بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويعاني ليفربول في مواجهة الليلة من غياب أندي روبرتسون للإيقاف، حيث ذكرت التقارير الأوروبية أن جيمس ميلنر سيعوض غيابه، فيما يبقى ألبرتو مورينو أحد الخيارات المتاحة لكلوب كبديل في ظل غيابه عن المشاركة منذ يناير الماضي.

كما يعاني الريدز أيضا من غياب آدم لالانا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - ميلنر

الوسط: فينالدوم - هيندرسون - فابينو

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الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

كما يعاني بورتو خلال تلك المواجهة من عدد كبير من الغيابات، حيث سيدخل المباراة بـ16 لاعبا فقط.

ويغيب عن بطل البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد السابق، وقائد الفريق هيكتور هيريرا للإيقاف، فيما يعاني أليكس تيليس ظهير أيسر الفريق من إصابة في عضلة الفخذ، ولم تتحدد مشاركته من عدمها.

ومن المتوقع أن يبدأ بورتو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاسياس

الدفاع: ماكسي بيريرا - إيدير ميليتاو - فيليبي - تيليس

الوسط: أوتافيو - أوليفر توريس - براهيمي - كورونا

الهجوم: ماريجا - سواريس.