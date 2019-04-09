مدرب صنداونز: لاسارتي مدرب كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق، إنه يحترم وبشدة مارتي لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، مؤكدًا أنه مدرب كبير.

وأضاف موسيماني من خلال تصريحات نشرتها صحيفة كيك أوف، أنه يعرف ما يشعر به المدرب في مثل هذه المواقف، مردفًا أنه يحترم مدرب الأهلي.

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وقال: "لو وضعنا السير الذاتية لنا أظن أنني سأخفي سيرتي الذاتية - في إشارة إلى أن مدرب الأهلي يملك سيرة ذاتية أقوى- أحترمه بشدة وأحترم النادي الأهلي، وماحدث في مباراة الهاب حدث من قبل لأندية مثل آرسنال وريال مدريد."

وكان صنداونز قد تمكن من الفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جرت يوم السبت لحساب ذهاب الدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الملقب بالـ"البرازيلي" في مباراة العودة يوم السبت المقبل في برج العرب.