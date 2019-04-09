صحيفة: الكاف يُجامل الأهلي .. ويسكب الزيت على النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

فتحت صحيفة سواتين الجنوب إفريقية النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واتهمته بمجاملة النادي الأهلي قبل مباراة القلعة الحمراء أمام صن داونز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في إياب الدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن كان قد خسر الأهلي مباراة الذهاب بخماسية دون رد، السبت الماضي.

ونشرت الصحيفة المعروفة في جنوب إفريقيا تقريرًا بعد تغيير مكان إقامة المباراة إلى برج العرب بعد أن كان مقررًا لها في السويس.

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وعنونت الصحيفة أن "الأهلي يُحاول عرقلة صن داونز"، وأضافت أن الكاف الذي وافق على نقل مكان إقامة المواجهة قد انتهك لوائحه الخاصة.

وأكملت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي وافق على نقل المباراة قبل الموعد بأيام قليلة وهو انتهاك لمواد اللوائح.

واختتمت: "الكاف معروف عنه مُجاملة فرق شمال إفريقيا والذي يقوم به حاليًا يسكب الزيت على النار".