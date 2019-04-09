بالمواعيد والقنوات الناقلة.. اختبار جديد لصلاح.. ومواجهة إنجليزية نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما تقام عدة مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، سيستضيف منافسه بورتو البرتغالي على ملعب آنفليد، بينما سحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام على ملعبه الجديد وايت هارت لين.

على الجانب الآخر يخوض الاتحاد السعودي مباراة هامة على ملعبه ضد لوكوموتيف طشقند الأوزباكستاني، بينما يحل السد القطري ضيفًا على باختاكور الأوزباكستاني.

يلا كورة يستعرض فيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

ليفربول x بورتو

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

توتنهام x مانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

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دوري أبطال آسيا

باختاكور الأوزباكستاني x السد القطري

تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

بیرسبولیس الإيراني x الأهلي السعودي

تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

الريان القطري x الوحدة الإماراتي

تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3

الاتحاد السعودي x لوكوموتيف طشقند الأوزباكستاني

تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3