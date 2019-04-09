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صحافي مقرب من تشيلسي يتحدث عن مصير هازارد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكد مات لو الصحافي البريطاني المقرب من أن الدولي البلجيكي ايدين هازارد سوف ينتقل لصفوف .

وتشير التقارير أن هازارد في طريقه للذهاب لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.

وكتب لو من خلال حسابه عبر تويتر: ” نحن سنفتقد ايدن هازاراد”.

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