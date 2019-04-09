أكد مات لو الصحافي البريطاني المقرب من تشيلسي أن الدولي البلجيكي ايدين هازارد سوف ينتقل لصفوف ريال مدريد.
وتشير التقارير أن هازارد في طريقه للذهاب لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.
وكتب لو من خلال حسابه عبر تويتر: ” نحن سنفتقد ايدن هازاراد”.
كانت هذه تفاصيل خبر صحافي مقرب من تشيلسي يتحدث عن مصير هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.