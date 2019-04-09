صحافي مقرب من تشيلسي يتحدث عن مصير هازارد

أكد مات لو الصحافي البريطاني المقرب من تشيلسي أن الدولي البلجيكي ايدين هازارد سوف ينتقل لصفوف ريال مدريد. وتشير التقارير أن هازارد في طريقه للذهاب لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي. وكتب لو من خلال حسابه عبر تويتر: ” نحن سنفتقد ايدن هازاراد”.

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