هازارد يرفض “أغنية” انتقاله لريال مدريد

رفض البلجيكي الدولي ايدين هازارد غناء جماهير ويستهام يونايتد للاعب بانتقاله لصفوف ريال مدريد. هازارد منح تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل ثنائية في الفوز أمام المطارق. وقررت جماهير ويستهام استفزاز عشاق النادي اللندني تشيلسي بأغنية : “هازارد ذهب إلى ريال مدريد”. ورد اللاعب عقب اللقاء: “غناء جماهير وست هام بذهابي لريال مدريد؟ هم مخطئون ، تركيزي الآن يصب على إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة”. وتشير التقارير أن هازارد في طريقه للذهاب لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.

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