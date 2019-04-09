شاهد.. الاهلي يحتفل بعيد ميلاد البرتغالي مانويل جوزيه

احتفل النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، بعد بلوغه 73 عام.
وقام الحساب الرسمي للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": بنشر صورة للمدير الفني البرتغالي إحتفالاً بيوم مولده معلقاً عليها " نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم مدربينا على
ويحتل البرتغالي مانويل جوزيه مكانة خاصة لدى جماهير النادي الأهلي، الذين لقبوه بـ "الساحر"، خاصة مع الألقاب والارقام القياسية التي حققها مع الفريق الأحمر.
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