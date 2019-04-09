شاهد.. أول صورة لبيليه في المستشفى مع نيمار

نشر نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة تجمعه بالأسطورة البرازيلية بيليه. وقام نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" بنشر صورة تجمعه مع الاسطورة بيليه ممسكًا بيده، خلال وجود على موقع تبادل الصور "إنستجرام" بنشر صورة تجمعه مع الاسطورة بيليه ممسكًا بيده، خلال وجودالأخير بالمستشفى، دون أن يعلق عليها نجم باريس سان جيرمان. وكان بيليه دخل المستشفى الأسبوع الماضي عقب تعرضه لأزمة صحية خلال وجوده في حفل ترويجي جمعه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي.

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