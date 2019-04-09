أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية أن ما يتم تداوله عن أسماء الشخصيات الرياضية، التي ستتواجد خلال حفل قرعة بطولة إمم إفريقيا 2019 في مصر.
وقال فضل في تصريحات إذاعية "هناك اجتهادات صحفية لأسماء الشخصيات الحاضرين للقرعة، وهو أمر مشروع للصحفيين في مهنتهم أن يضعوابعض التوقعات والتي قد تصيب وقد تخطئ".
وواصل "لا أستطيع التدخل في ذلك الأمر، لك منهم يعمل لمحاولة الوصول إلى أخبار عن الحضور وهذا حق مشروع".
وأردف "قائمة الحضور يتم تحديدها وفقا للاتحاد الإفريقي، والبعض من وجهة نظره أن
واستطرد "عدد الصحفيين الحاضرين جاء وفقا لمعايير معينة من الاتحاد الإفريقي، وارتفع عدده من 150 إلى 180 صحفيا، وهو رقم كبير جدا، وهناك ترتيبات خاصة في استقبال الجميع كشخصيات ViP".
وأضاف "ما يخص الإتحاد الإفريقي بخصوص الحاضرين، يفضل أن يقوم هو بإعلان الأسماء التي سيوجه لها الدعوة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: الأسماء المتداولة عن حاضرين قرعة كأس الأمم مجرد اجتهادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.