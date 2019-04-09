محمد فضل: الأسماء المتداولة عن حاضرين قرعة كأس الأمم مجرد اجتهادات

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية أن ما يتم تداوله عن أسماء الشخصيات الرياضية، التي ستتواجد خلال حفل قرعة بطولة إمم إفريقيا 2019 في مصر.

وقال فضل في تصريحات إذاعية "هناك اجتهادات صحفية لأسماء الشخصيات الحاضرين للقرعة، وهو أمر مشروع للصحفيين في مهنتهم أن يضعوا

بعض التوقعات والتي قد تصيب وقد تخطئ".

وواصل "لا أستطيع التدخل في ذلك الأمر، لك منهم يعمل لمحاولة الوصول إلى أخبار عن الحضور وهذا حق مشروع".

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وأردف "قائمة الحضور يتم تحديدها وفقا للاتحاد الإفريقي، والبعض من وجهة نظره أن

العدد قليل، ولكن من وجهة نظر الكاف فالحضور وصل إلى 700 فرد وهو رقم كبير".

واستطرد "عدد الصحفيين الحاضرين جاء وفقا لمعايير معينة من الاتحاد الإفريقي، وارتفع عدده من 150 إلى 180 صحفيا، وهو رقم كبير جدا، وهناك ترتيبات خاصة في استقبال الجميع كشخصيات ViP".

وأضاف "ما يخص الإتحاد الإفريقي بخصوص الحاضرين، يفضل أن يقوم هو بإعلان الأسماء التي سيوجه لها الدعوة".