محمد فضل يعلن برنامج حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.. وبرتوكول حضور جورج ويا

كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن برنامج حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في منطقة الأهرامات.
وقال فضل في تصريحات إذاعية "الحفل سيقدمه شاب إفريقي وفتاة مصرية،وسيبدأ بالبروتوكول المعهود بكلمة لرئيس الاتحاد المصري، لمدة 5 دقائق وكلمة لرئيس الاتحاد الإفريقي، مع وجود فقرات غنائية".
وأردف "ثم ممثل عن الدولة المنظمة، وبعد ذلك يتسلم
وتابع "تم توجيه دعوة إلى جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي ونجم المنتخب الليبيري السابق من أجل حضور الحفل، وبالطبع سيكون هناك بروتوكول خاص به في حال حضوره لأنه رئيس دولة".
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