مدير بطولة كأس أمم إفريقيا يكشف معايير اختيار النجوم المصريين لقرعة البطولة

كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية عن المعايير التي تمت وفقا لها اختيار النجوم المصريين الحاضرين لقرعة أمم إفريقيا 2019.
وقال فضل في تصريحات إذاعية "هناك العديد من نجوم الرياضة المصرية، ونرغب في حضور الجميع، ولكنناوضعنا معايير خاصة، من أجل اختيار الحاضرين، وذلك حرصًا منا على تجنب وجود أي لغط بشأن الحضور".
وتابع "ارتباطنا بعدد معين من الحضور جعلنا نضع معايير في الاختيار، وعلى
وواصل "المعايير التي وضعناها لاختيار نجوم الرياضة المصرية هي أن يكون حصل على بطولة إفريقية، وعلى كأس الأمم الإفريقية وله دور مع منتخب مصر".
يذكر أن حفل قرعة كأس أمم إفريقيا سيقام يوم الجمعة المقبل، في الأهرامات.
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