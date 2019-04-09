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مدير بطولة كأس أمم إفريقيا يكشف معايير اختيار النجوم المصريين لقرعة البطولة

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كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية عن المعايير التي تمت وفقا لها اختيار النجوم المصريين الحاضرين لقرعة أمم إفريقيا 2019.

وقال فضل في تصريحات إذاعية "هناك العديد من نجوم المصرية، ونرغب في حضور الجميع، ولكننا

وضعنا معايير خاصة، من أجل اختيار الحاضرين، وذلك حرصًا منا على تجنب وجود أي لغط بشأن الحضور".

وتابع "ارتباطنا بعدد معين من الحضور جعلنا نضع معايير في الاختيار، وعلى

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أساسها سيتم إرسال الدعوات إليهم بحد أقصى غدا الأربعاء، بعدما تم الاستقرار عليهم".

وواصل "المعايير التي وضعناها لاختيار نجوم الرياضة المصرية هي أن يكون حصل على بطولة إفريقية، وعلى كأس الأمم الإفريقية وله دور مع منتخب مصر".

يذكر أن حفل قرعة كأس أمم إفريقيا سيقام يوم الجمعة المقبل، في الأهرامات.

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